Sécurité dans les stations de la Stib la nuit : “les propos de la ministre sont insidieux, certaines missions sont passées à la trappe”

Le 18 juillet dernier, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), interpellée à ce sujet, affirmait en commission que “le nombre d’agents de sécurité de la Stib qui opèrent de nuit n’a pas été réduit. […] Quatre équipes tournent toujours la nuit sur le réseau, plus une brigade canine et une brigade d’intervention dédiée au réseau Noctis.” La mandataire Groen assurait alors que “la responsabilité de la Stib n’a jamais été mise en cause.”

“Soit on a menti à la ministre, soit c’est elle qui a menti”

Des déclarations qui font réagir certains agents de la Stib. Sous couvert d’anonymat, ils confirment les chiffres donnés pas la ministre. “Mais pour les quatre équipes dont elle parle, il s’agit des équipes RTS (Real Time Sécurity), autrement dit ceux qui agissent en temps réel une fois que le dispatching leur signale un incident.”

Les agents que nous avons pu interroger nous montrent toutefois que les rondes de nuit des équipes ITS (Infrastructure Ticket Security) ont bien été supprimées depuis septembre 2022. “Soit on a menti à la ministre, soit c’est elle qui a menti”, déplore dès lors un agent. En effet, “deux voire trois de ces équipes de deux tournaient quotidiennement de 22 à 6h. Contrairement aux agents RTS, leurs missions relèvent de la prévention. Il s’agit de toutes les opérations planifiables : cela va des contrôles de ticket, aux ouvertures et fermetures de station, des rondes aussi…”

En janvier dernier, La Dernière Heure interrogeait plusieurs agents inquiets de ce changement. Des propos qui se retrouvent aujourd’hui dans la bouche des agents que nous avons interrogés. “Avant, on connaissait les personnes qui restaient dans les stations. Maintenant on peut se retrouver devant un groupe de trente personnes et on n’en connaît aucun. Avant (en septembre), aux fermetures de stations, on faisait notre ronde. Parfois quand il y avait de nouvelles personnes en errance qui voulaient nous chercher des problèmes, des anciens que l’on connaissait leur disaient de se calmer. On signalait aussi les volets défectueux ou cassés quand on en voyait. On avait même des ordres de service de laisser des volets défectueux ouverts pour éviter des accidents. Alors, on assurait une présence la nuit.”

Un autre poursuit : “les RTS n’ont pas du tout le même type de mission. Et parler des agents Noctis, c’est aussi cacher une partie de la vérité. Ils ne sont mobilisés que deux jours par semaine et pas dans les stations.” Bref, “il n’y a vraiment plus grand monde en station passé 21h30 et plus personne pour des missions de prévention. Résultat : on voit la situation se dégrader.”

Les agents font notamment référence à plusieurs incidents récents comme l’agression de collègues à Ribaucourt ou le corps récemment découvert à Yser. “Avant, Yser était un point central des rondes de nuit ITS. Depuis qu’il y a cette notion de “ticket”, la Stib pousse pour plus de contrôle pour pouvoir faire de beaux rapports à la région, mais certaines missions sont passées à la trappe.”

”Le mensonge n’est pas direct”

D’après les dizaines de tableaux de présence des agents de sécurité que nous avons pu consulter (étalés entre 2019 et 2023), le service RTS n’a pas été renforcé depuis septembre 2022. Ce qui, couplé à la fin des shifts de nuit pour les agents ITS, montre qu’il y a bien eu une diminution du nombre d’agents de sécurité en soirée dans les stations de la Stib au moins pour les jours que nous avons pu consulter.

Nos données restent toutefois partielles puisque nous n’avons pas pu consulter tous les tableaux de chaque nuit de 2022 et de 2023. Notons toutefois que certains tableaux montrent occasionnellement une 5e équipe RTS en soirée. D’autres montrent aussi uniquement la présence de deux équipes sur le terrain certains soirs (soit seulement 4 agents). L’effectif de brigades canines peut aussi occasionnellement monter à 2 équipes au lieu d’une.

Il faut aussi préciser que les ITS sont toujours ponctuellement appelés à faire un shift de nuit. “À chaque fois dans les jours qui suivent un incident, puis ça s’arrête. Ça ne doit pas arriver plus de 3 ou 4 fois en deux mois.”

Les propos de la ministre restant flous – elle ne précise ni depuis quand les effectifs n’ont pas été réduits, ni le type de mission des agents qui opèrent la nuit – “le mensonge n’est pas direct, les propos de la ministre sont insidieux,” concluent les agents.

”On ne supprime donc rien, on réalloue”

La Stib de son côté parle d’une “réorganisation” du travail : “Les tâches des agents ont été réorganisées, et ces gardes de nuit sont aujourd’hui attribuées pour des missions bien spécifiques. Il y a donc bien encore des agents qui font 22h-06h, là où et quand c’est nécessaire. Des contrôles sont toujours effectués sur le réseau, entre 22 h et minuit, ainsi que sur les lignes Noctis. Ces opérations sont effectuées par des équipes dans un autre roulement (20 h-04 h). Il s’agit donc bien ici d’une réorganisation des missions, à d’autres moments et à d’autres endroits, en fonction des besoins rencontrés sur le terrain, besoins qui évoluent. Cela porte notamment sur des contrôles de titres de transport intensifiés en soirée quand il y a des voyageurs. Bien entendu, la présence de contrôleurs contribue également au sentiment de sécurité sur le réseau. On ne supprime donc rien, on réalloue.” Confirmation que certains services ont été orientés vers plus de contrôle au détriment des rondes en station en dehors des heures d’exploitation.

Le cabinet de la ministre Van den Brandt se rallie à la réponse de la Stib.