A la Foire du Midi, on jongle avec le mauvais temps : “c’est la Belgique : ou il fait trop chaud, ou trop froid”

Éric, à son stand de la Foire du Midi. ©E.C.

Comme ailleurs, la météo joue un rôle crucial dans la fréquentation de la foire, en plein air. “L’année passée, on a eu une canicule. Ce n’était pas bon non plus”, se rappelle Arline, gérante d’un stand de pêche aux canards. “La météo nous impacte réellement. Et c’est la Belgique : ou il fait trop chaud, ou trop froid”, glisse son voisin Grégory, gérant d’un lunapark. “Mais on fait avec.”

Grégory et ses voisins ne cachent pas l’impact de la météo sur la fréquentation et le chiffres d’affaires. ©E.C.

Un de ses confrères à la tête d’une attraction regrette également les prévisions, “qui se trompent”. “Parfois, on annonce de la pluie, mais ce n’est que le matin, et la foire n’ouvre que l’après-midi.” Avec une règle observée : “quand la pluie dure plus d’une heure sur la journée, les gens ne sortent plus et font autre chose.”