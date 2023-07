Les jeunes scouts de La Cambre sont en camp à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Cela a été le cas à Ottignies-Louvain-la-Neuve où il a d’ailleurs été procédé à des travaux pour mettre les locaux de la 26e unité de Blocry, rue de la Malaise, aux normes pour recevoir des camps.

"Nos scouts font leur camp dans d’autres communes, il est donc normal d’accueillir des unités venues d’ailleurs", nous disait l’échevin de la Jeunesse, Benoît Jacob (Avenir), en avril dernier.

Et la proposition a été entendue. Du 7 au 15 juillet, la meute de louveteaux de Neufvilles (Soignies) a occupé les locaux de la 26e unité. Du 9 au 16 juillet, les castors du Groupe des Harfangs d’Havré (Mons) étaient dans les locaux des scouts des Tilleuls, à Céroux-Mousty. Le groupe des Hermines de Gottignies (Rœulx) y organise actuellement son camp. Arrivé le 22, il repartira le 30 juillet.

Enfin, les nutons de l’Unité Scout et Guide Notre-Dame de La Cambre (Ixelles) se sont installés le 19 juillet rue de la Malaise. Ils resteront dans les locaux de la 26e unité jusqu’à ce dimanche 30 juillet.

Ils devaient aller à La Louvière…

Au départ, les 22 enfants bruxellois, filles et garçons, âgés de 5 à 8 ans, ainsi que les 7 membres du staff qui les encadrent devaient faire leur camp à La Louvière. "Mais le 10 juillet, nous avons appris que les lieux avaient été victimes d’un incendie, raconte Alix Lericollais, cheffe de camp avec Lou Hazaer. Les parents ont activé leurs contacts et au final, nous avons trouvé cet endroit. C’était vraiment en dernière minute."

Au niveau du programme d’activités, ce changement de lieu n’a pas eu d’impact. "Chaque jour est à thème. Nous avons fait un jeu d’intro, un cradolympique. Ce jeudi, c’est la journée à l’envers… Nous faisons aussi des soirées films, défis, feu, veillée… Nous devons seulement nous adapter à la météo."

Les scouts ont été au Bois des Rêves et ont fait un hike au lac de Louvain-la-Neuve, tous deux situés non loin de la rue de la Malaise.

"Nous sommes très satisfaites des locaux. De manière générale, ce qu’on aime, c’est avoir au moins deux pièces séparées, ce qui est le cas ici, une cuisine, des toilettes, si possible une douche et un bel espace extérieur le plus sécurisé possible. Avec des jeunes enfants, nous devons faire nos camps dans une infrastructure en dur et non pas sous tente."

Respect, bienveillance, écoute

Les deux responsables reconnaissent que trouver un lieu de camp est chaque année compliqué. "Si nous trouvons un bon endroit, il nous arrive de le réserver pour les 2-3 années suivantes."

Jeudi matin, les enfants dessinaient. Un après-midi "bougies" allait suivre. "Chaque chef a une bougie et prend avec lui 3-4 enfants pour parler de respect, de bienveillance, d’écoute, etc. Toutes ces valeurs que nous souhaitons leur transmettre."En fin de journée, c’est soirée "casino", "la soirée que les enfants préfèrent parce qu’ils peuvent gagner des bonbons. Il y a en effet différents jeux de prévu leur permettant de remporter de “l’argent” (des cailloux) avec lequel ils peuvent aller au bar prendre un bonbon, un verre de grenadine…"