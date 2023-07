Nivelles : une haie d’honneur pour l’ancien échevin Willy Manquoy

Sa messe de funérailles était organisée mercredi matin et les élus actuels – Willy Manquoy avait quitté le conseil en 2018 à 93 ans – ont formé une haie d’honneur lors de l’entrée du cercueil dans la collégiale Sainte-Gertrude. Tant les échevins que les conseillers de la majorité et de l’opposition étaient présents, et plusieurs anciens échevins ayant quitté la politique avaient également tenu à être là.

"On se voyait encore régulièrement: Willy était quelqu’un pour qui les étiquettes politiques n’avaient aucune importance", confiait ainsi sur place l’ancien échevin socialiste des Sports, Jacques Romain. Simon Najm, ex-échevin des Sports cdH, était également mercredi matin à la collégiale.

C’est que Willy Manquoy, après avoir été un sportif réputé – il avait fondé le club de judo de Nivelles en 1951 et était devenu la première ceinture noire de la discipline en Brabant wallon en 1960 – a été un échevin des Sports emblématique. C’est notamment ce qu’a rappelé le bourgmestre, Pierre Huart, lorsqu’il a pris la parole lors de cette messe de funérailles.

"Willy a marqué la vie nivelloise comme commerçant, comme sportif et comme mandataire communal, a précisé le maïeur aclot. Il nous a quittés un jour particulier, et laisse effondrés tous ceux qui l’ont connu, qui n’avaient jamais eu pour lui qu’estime, amitié et respect."

C’est au début des années 1980 que Willy Manquoy, qui n’avait pas d’expérience en politique, s’était engagé sur la liste IC conduite par Lucien Glibert. Il figurait en 15e position sur cette liste lors des élections d’octobre 1982 et a obtenu plus de 520 voix. À 57 ans, il était alors devenu directement échevin, suite au pas de côté de Marc Wilmet qui ne souhaitait pas l’être.

"Dès le départ, Willy a travaillé sans compter pour le sport, attribution qu’il chérissait tant, a raconté Pierre Huart. Je pourrais citer beaucoup de projets qu’il a portés, mais j’en retiendrai un: celui de la piste d’athlétisme en tartan, inaugurée en 1987 […]. À partir de 1995, j’ai eu la chance de travailler à ses côtés. À cette époque, les réunions du collège communal se tenaient régulièrement dans l’un des établissements de la Grand-Place. Nous y refaisions le monde et nous avions le plaisir d’écouter les blagues en aclot, si savoureuses, de Willy."