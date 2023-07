Le lieu est méconnaissable : le restaurant “Le Longue Vie” fait revivre le coin des rues Longue Vie et Bouré dans le quartier Saint-Boniface

Le concept a été initié par Stéphane Cornelis et Manon Brotcorne… en 2019. Et depuis, les soucis se sont enchaînés : Covid, permis d’urbanisme contraignant, travaux… Quatre ans après la remise des clés, l’équipe ouvre enfin les portes de l’établissement.

©Audrey Lhoest

©Audrey Lhoest

©Audrey Lhoest

©Audrey Lhoest

©Audrey Lhoest

©D.R.

Jusqu’en septembre, le restaurant est “en réglage”. Aux fourneaux, on retrouve Théophile Playoust, jeune chef parisien actif alors dans les dîners à domicile. Ne cherchez pas de “spécialités” incontournables et immuables. “C’est une cuisine très personnelle. On travaille avec des produits de saison, donc avec une carte évolutive”, nous explique Stéphane Cornelis. La “lotte soufflée dans le riz vert” semble toutefois devenir un plat signature de l’établissement.

La décoration, faite de matériaux de récupération, crée une ambiance de vieux hangar hipster, avec des plaques métalliques accrochées au plafond et un plancher en bois brut récupéré d’un chantier. La façade quant à elle apporte le cachet d’un estaminet français du siècle dernier.

Ouvert du mardi au vendredi

https://lelonguevie.be/