Contentieux locatifs : le syndicat des propriétaires conseille à ses membres de serrer la vis, “dès le premier mois de retard, envoyez un recommandé”

“Les procédures se rallongent,” déplore Olivier Hamal du syndicat. L’organisation va d’ailleurs introduire un recours devant la cour constitutionnelle. Elle accuse une discrimination procédurale entre le bailleur et le locataire. “Le recours sera introduit quand l’ordonnance sera publiée au moniteur belge, ce qui n’est pas encore le cas.”

”On arrive vite à 8 à 10 mois d’arriérés.”

”On a souvent des membres qui sont conciliants et attendent quelques mois avant de lancer une procédure. À partir du 1er septembre, si vous avez déjà un mois d’arriérés, il faudra envoyer un recommandé avec accusé de réception. Ce document court sur un mois. Ensuite avec le délai de 40 jours, on arrive au 10 novembre. Et là le juge peut statuer. Mais en plus, l’ordonnance met en place un moratoire hivernal qui interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 15 mars. Une fois que l’on arrive en mars, les juges de paix seront débordés par toutes les expulsions qu’ils devront prononcer… Rajoutez encore quelques moins. On arrive vite à 8 à 10 mois d’arriérés.”

L’ordonnance prévoit tout de même un fonds, censé rembourser les propriétaires de leurs loyers non perçus pendant la période du moratoire. Ce fonds de 3 millions d’euros est alimenté, d’une part avec les recettes des amendes infligées aux auteurs de discriminations à l’accès au logement et aux propriétaires de logements insalubres et, d’autre part, avec le remboursement par le locataire de toutes les indemnités d’occupation versées pendant la trêve hivernale par le fonds. “Mais ça ne compense que de novembre à mars pour les propriétaires. On attend une décision de la cour constitutionnelle contre le moratoire hivernal mise ne place exceptionnellement en Wallonie avec la crise énergétique.” Et la demande de remboursement se fait à la fin du moratoire.

Le syndicat conseille dès lors à ses membres d’introduire leur requête avant l’entrée en vigueur de la réforme. Et si les contentieux se déclenchent après, “dès le premier mois de retard, il faut envoyer le courrier recommandé avec accusé de réception.”

L’essence de l’ordonnance protée par la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS) était principalement de renforcer la transmission d’informations entre la justice et les CPAS afin de se “concentrer sur les solutions et de ne plus agir dans l’urgence de l’expulsion.” Les CPAS bruxellois vont d’ailleurs recevoir une enveloppe globale d’1,8 million d’euros pour faciliter la mise en place de la réforme.