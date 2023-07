Ixelles : sorti de prison début mars, il se fait arrêter une nouvelle fois et blesse un agent de police

Une fois sont identité vérifiée, les agents constat que l’individu n’est pas inconnu de la justice. Il est sorti de prison début mars après avoir été condamné pour des faits de vol et de stupéfiants. “Depuis la fin de l’année 2021, le il a été rayé du registre national belge. L’office des étrangers a décidé de placer l’homme en centre fermé. Il a également été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction a été saisi qui a décidé de l’inculper de détention et vente de stupéfiants en association, de coups et blessures volontaires à policier et de rébellion non armée.”