Les pompiers bruxellois brillent au “World Police & Fire Games” : déjà cinq médailles d’or, une médaille d’argent et une de bronze

Tous les deux ans, des équipes de pompiers et de policiers du monde entier s’affrontent lors de compétition sportive : les “World Police & Fire Games.” Cette année, les jeux se déroulent à Winnipeg au Canada et les soldats du feu bruxellois comptent parmi les 8 500 athlètes venus de 50 pays différents. Pour le moment, les 28 pompiers bruxellois participants brillent, pour le plus grand bonheur du porte-parole de pompiers Walter Derieuw qui rapportent les premiers résultats : “Nos athlètes ont déjà récolté 5 médailles d’or, une médaille d’argent en cyclisme et une médaille de bronze dans la discipline Dragon Boat” (course de bateaux où douze rameurs se trouvent sur chaque embarcation).