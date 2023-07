Les travaux pourraient bientôt reprendre place De Brouckère : la nouvelle version du projet immobilier Brouk’R a obtenu son permis

176 logements, 129 kots étudiants, 10 000 m² de bureau et 3 000 m² de commerces, voici la nouvelle version du Projet Brouck’R. Sa première mouture avait été retoquée par le Conseil d’État obligeant le promoteur BPI à revoir sa copie. Cette nouvelle version qui supprime notamment le rehaussement des bâtiments et l’hôtel, prévus initialement, vient d’obtenir son permis. L’information rapportée par RTBF implique un redémarrage du chantier imminent. “Vers la fin août, on va redémarrer les travaux de démolition qui vont prendre encore 5 ou 6 mois, confie Griet Trekels directrice développement chez BPI à nos confrères. Et alors, une fois que le permis sera exécutoire et définitif, on va démarrer les constructions. C’est prévu, à ce stade, pour janvier 2024. Et le chantier devrait durer 3 ans.”