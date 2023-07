Une plaine de jeux réaménagée au nord du parc Josaphat : “le Parc de la Jeunesse deviendra une nouvelle oasis de verdure”

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons (One. Brussels), annonce la délivrance du permis d’urbanisme à la commune de Schaerbeek pour le réaménagement complet du Parc de la Jeunesse, dans la partie nord du Parc Josaphat classé. Située entre le stade et l’arrêt Louis Bertrand, cette plaine va être transformée. Une piste pour vélos, skate ou roller sur le modèle d’une pumptrack sera installée de même qu’un parcours d’accrobranche réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Une nouvelle zone ludique pour les plus petits verra aussi le jour.