Place st Denis, chaussée de Neerstalle et ABŸ, le cœur de Forest au cœur des travaux : les commerces “mordent sur leur chique”

©D.R.

©D.R.

Bref, ça va bouger dans le cœur de Forest, déjà isolé depuis des mois avec l’interruption ou la déviation des transports en commun. Une histoire qui paraît sans fin pour certains.

”On mord sur notre chique”

”Histoire sans fin” c’est aussi le non d’un restaurant situé entre la place Saint-Denis et la maison communale. Derrière le comptoir, nous rencontrons Françoise et Olivier. Les tenanciers de l’établissement (qui était anciennement un Snooker et encore plus anciennement commerce de nettoyage à sec du temps des parents de Françoise) sont assez optimistes.

©D.R.

”Depuis 2019 et le covid c’est compliqué. Le chiffre d’affaires commence doucement à remonter mais maintenant ce sont les factures qui augmentent. On a bien puisé dans les réserves et on est toujours là. Maintenant on mord sur notre chique mais on sait que c’est un mal pour un bien. Ce sera plus beau et agréable après ces aménagements. “

Olivier aurait même voulu aller plus loin dans la verdurisation autour de l’Abbaye. “On aurait pu imaginer de la dégager complètement des autres bâtiments. Ça aurait fait un vrai pôle attractif.” En attendant, le restaurant profite des concerts à Forest national par moments, “mais ça a un contrecoup : le prix du stationnement très élevé.”

©D.R.

Entre 20 et 30 % de chiffre d’affaires en moins

Rue Vanpé, nous faisons un petit détour pour goûter les couques de la traditionnelle boulangerie Foret Noire. Implantée depuis 22 ans dans le quartier, Somchine tient bon grâce à sa clientèle fidèle. Mais elle a tout de même vu un gros changement avec l’interruption du tram. “On a perdu entre 20 et 30 % de chiffre d’affaires. Ce n’est peut-être pas que le tram, c’est aussi la crise.”

©D.R.

La discussion se lance avec les clients sur les nuisances des travaux chaussée de Neerstalle. Pour une cycliste, cliente habituée, le problème ne se pose pas trop. Mais Karel, lui, voit bien les inconvénients. Tous les samedis, il passe à la boulangerie ramener le pain à plusieurs personnes âgées qui n’arrivent plus ou n’osent plus venir à pied à cause des travaux. “On a aussi perdu beaucoup de passage avec la maison communale qui est encore en travaux, reprend Somchine. Tous les gens qui avaient rendez-vous là-bas pouvaient passer par ici. La banque aussi, depuis que le distributeur est fermé on le sent. Pour le moment les Forestois doivent aller à l’altitude 100… quand il y reste du cash.” Le consortium Batopin a annoncé prochainement l’installation d’un distributeur de billets au 55 de la chaussée de Neerstalle.

Un quartier qui change

©D.R.

Somchine fait aussi un autre constat, partagé par sa voisine de la rue suivante, Rosi, la coiffeuse du salon Imagin rue Pieter : “le quartier a changé”. Salons de coiffure, boulangeries et snacks y sont surreprésentés. “Avant il y avait des magasins de vêtement, une parfumerie, un magasin de chaussure maintenant ils sont partis”, nous explique la coiffeuse. Un semblant de “mort à petit feu”. “Si vous voulez vous faire couper les cheveux ou manger un bout ici c’est parfait. Mais ça manque de dynamisme. Les nouveaux arrivés essayent mais il y a un gros turnover des commerces qui ne résistent pas. Le stationnement est compliqué. Le cheminement piéton aussi pour ceux qui viennent depuis Ruisbroek.”

Celles qui ont pu le constater ce sont Gaëlle et Siujong de la pharmacie sur la place Saint-Denis. “Depuis qu’ils ont fermé l’accès à la place en voiture (vers la chaussée de Bruxelles) les gens ne savent plus comment y accéder et l’offre de stationnement est trop faible. Pour les personnes âgées qui viennent chez nous ça devient compliqué et on a perdu du monde”, constate Gaëlle. Pour Suijong, “le problème vient surtout du manque d’alternative en transport en commun. Les bus sont souvent bondés, le tram s’arrête loin, ce n’est pas évident.” Des propos complétés par Catherine, une cliente. “J’ai fait de nombreuses demandes pour que soit installé un abri à l’arrêt Bervoets qui sert de terminus au bus 52.” Les pharmaciennes ne seraient pas non plus contre une amélioration de la propreté devant leur enseigne. “La place est belle comme ça mais elle est souvent sale. Il faudrait plus de contrôles peut-être.”

©D.R.

Les Forestois que nous avons rencontrés sont globalement impatients de voir le résultat final des travaux de l’abbaye dont les activités qui y sont organisées ont été fort appréciées. Toutefois, concernant les travaux de la place, c’est plutôt l’incompréhension qui prédomine… “Cette place et très bien comme ça”, résume un passant. Et pour la chaussée de Neerstalle, beaucoup sont compréhensifs mais craignent des mois compliqué et un chantier à rallonge… à l’image de la maison communale, en travaux depuis “trop longtemps”.