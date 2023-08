Restobières est en deuil, l’emblématique chef Alain Fayt est décédé

À lire aussi

La partition de cet épicurien se jouait aussi en cuisine. Grand spécialiste de la bière, le chef – d’orchestre – de l’estaminet proposait ainsi un pâté à l’Abbaye des Rocs (version brune) et au foie gras, un waterzooï de poulet à la Blanche de Watou, une blanquette de veau à la Dulle Teve ou une mousse au chocolat à l’Hercule… Cuisine bruxelloise oblige, le chef excellait également dans la préparation du bloempanch ou du kip kap maison, “du royal tremblant comme on disait à l’époque, lorsque la tête pressée gorgée de gélatine tremblait lorsque le tram déboulait devant la vitrine du boucher”. Du bonheur en bouche, servi, narré et chanté dans une extrême bonne humeur, partagée par une clientèle où se mêlaient habitués et touristes.

Bruxelles: restaurant le Restobières, rue des Renards.

Comme tout bon restaurant, Restobières disposait d’une cave hors du commun. Point de jus de raison mais des bières de légende, introuvables dans le commerce. Ce soir de juin 2011, il nous faisait déguster une Wetz de 27 ans d’âge. Un pur délice magnifié par une évocation historique et poétique du breuvage forcément déclamé par le maître des lieux.

Las, après 20 ans derrière les fourneaux de son désormais mythique restaurant et âgé de 73 ans, Alain Fayt avait lâché la main en 2021. La faute au Covid et à l’usure. “Nous n’avons plus de client depuis un an et je n’ai pas envie de bricoler une terrasse”, nous expliquait-il, avant de reconnaître, mi-soulagé : “j’en avais un peu ras-le-bol. Alors oui, je suis un peu soulagé. […] Mais je perds quand même une petite perle dans ma vie”.

©DR

Sur la page Facebook du restaurant, sa fille – qui a magnifiquement illustré un livre de recettes à la bière écrit par son chef de père – a simplement glissé un poème signé Alain Fayt. Une ode à la bière, une ode à la vie :

”Avoir une vision positive

De tout ce qui nous arrive

Le meilleur pour tes amis

Ta famille et être unis

Après avoir goûté le fiel

Nous nous délecterons du miel

Chassons ces nuages noirs

En buvant un Orval le soir

Vive notre bière histoire

Imprimée dans notre mémoire

Donnons du qualitatif à boire

De bons produits de notre terroir”

La gastronomie bruxelloise perd un grand chef, Bruxelles perd un de ses plus fidèles amis.