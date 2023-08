780 tonnes de sable dans le cœur de Bruxelles : deux plages en cours d’installation devant la Bourse et place de la Monnaie (PHOTOS)

Mais contrairement à Louvain-la-Neuve et son célèbre “Louvain-la-Plage”, pas de grand espace de farniente. Ces plages ont avant tout une dimension sportive. Elles ont été installées dans le cadre du championnat belge de volley, le Geberit Beach Tour, qui va se tenir de vendredi à dimanche dans le centre historique de Bruxelles.

"L’année passée, on était déjà place de la Monnaie. Cette année, on s’étend également devant la Bourse", nous explique Jesse De Dobbeleer, un des organisateurs.

Au total, 780 tonnes de sable ont été livrées pour les deux terrains. “Tout le sable est ensuite récupéré”, précise Geert De Dobbeleer, autre organisateur. Durant trois ans environ, le sable peut être réutilisé. “Après, cela peut servir par exemple pour des travaux. Rien n’est perdu.”

Des matchs à regarder gratuitement

Ce jeudi, l’espace sera ouvert aux jeunes avec des tournois récréatifs. La compétition officielle débutera dès vendredi. La finale aura lieu dimanche : 16h pour les femmes, 18h pour les hommes. Un spectacle à voir gratuitement.

Avec cet événement, les organisateurs veulent placer Bruxelles sur la carte du beach volley, malgré l’absence de plage dans la capitale. Le sport a d’ailleurs le vent en poupe dans notre pays. “En Belgique, de plus en plus de personnes pratiquent le beach volley. C’est pour rappel une discipline olympique”, note Geert De Dobbeleer. Au total, environ 70.000 personnes sont affiliées à un club de volley ou beach-volley, avec une proportion plus grande en Flandre.