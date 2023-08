580 sportifs poussés vers les vestiaires par la météo : le tournoi de tennis organisé par le Roseau à Uccle annulé à cause de la pluie

Triste cadeau d’anniversaire. Pour sa vingtième édition, le tournoi du Roseau a pris l’eau. Lancé vendredi dernier avec 580 inscrits, de tous âges et catégories confondus, le tournoi du club Le Roseau à Uccle a finalement été annulé ce jeudi à cause de la météo. Il devait se terminer ce dimanche. “Les dix terrains du club sont impraticables, nous explique Arnaud Boebaert, juge-arbitre pour le tournoi. C’est une première en 20 ans. Et c’est l’un des plus gros tournois du sud de Bruxelles.”