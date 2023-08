Après des années de procédure, Marie-Nathalie a été expulsée de son logement : un “échec” pour Saint-Gilles, un “drame injustifié” pour ses soutiens

Suite à l’accident, la locataire a fait une demande de mutation. Rapidement les relations s’enveniment avec la commune. Marie accuse la régie de ne rien faire pour aménager l’appartement et de la laisser croupir dans un logement qui se dégrade à vue d’œil. La commune elle accuse la locataire de beaucoup de mauvaise foi, de mentir sur sa situation, de ne pas payer ses loyers et même de ne plus vivre officiellement dans son logement en se basant sur la consommation. Ce que dément formellement la principale intéressée. Pour ne rien arranger, la fille de Marie-Nathalie, âgée de 15 ans aujourd’hui, a même été radiée du registre de la population pour des motifs non légitimes, selon sa mère. “Elle est là tout le temps. Une radiation, c’est pour une absence de plus de 6 mois, mais ça n’a jamais été le cas.”

Un “acharnement”

Marie-Nathalie dénonce un “acharnement” de la régie. “Depuis que j’ai commencé a mettre en cause l’état du logement plus rien ne va et ils font tout pour me foutre dehors sans aucune considération pour les droits des personnes handicapées. Ils envoyaient des policiers sans cesse contrôler si nous étions bien chez nous.”

©D.R.

Un premier procès a débouché sur l’obligation de la régie de reloger Marie-Nathalie en 2019. Mais quelques méandres juridiques plus tard, terreau fertile pour envenimer les relations, les dernières avancées dans la procédure ont conclu à l’expulsion. La décision est tombée le 30 juin dernière. Le tribunal mettait notamment en avant des arriérés de 1.600 euros et le fait que la locataire n’avait jamais pu justifier d’un handicap. Une attestation qu’elle n’a obtenue que… le 30 juin dernier, date du jugement. Trop tard pour ajouter une nouvelle pièce au dossier, qui en était déjà au niveau de la procédure en appel. Ne reste qu’à Marie le pourvoi en cassation, qui ne suspend pas la procédure d’expulsion.

©D.R.

Ce mercredi, les meubles de Marie-Nathalie ont été sortis du logement et emmener pour stockage par deux camions de la commune sous les huées des soutiens de Marie. Après de longues heures, où certains ont tenté de faire pression sur les autorités, expliquant que vu l’état de santé de Marie, la déplacer serait dangereux, elle a finalement été placée dans un logement temporaire, au home des Tilleuls. Le déplacement s’est finalement fait dans de bonnes conditions.

©D.R.

Le “Front anti expulsion” était venu sur place ce matin pour dénoncer une procédure “expulsion expédiée”, notamment basée sur des arriérés “très faibles comparativement à d’autres cas”. Mais au-delà de ça, c’est évidemment le principe même de l’expulsion qu’ils attaquent : “En dehors des motifs, l’expulsion est toujours un drame injustifié qui renforce la précarité de celui qui la subit.”

Du côté de la commune, on parle d’une situation qui ne pouvait plus durer et justifiée par le jugement. Mais en coulisse, on ne cache pas son malaise par rapport à cet “échec”. “Nous avons des personnes en attente de logement et ce logement est en réalité inoccupé. La situation ne fait plaisir à personnes, nous compris. Des mains tendues ont été refusées.”

Après trois jours, Marie-Nathalie devra quitter le logement d’urgence. Dans l’après-midi, un accord a finalement été conclu avec la commune. La Saint-Gilloise et sa fille seront ensuite temporairement logées à l’hôtel en l’attente d’une solution à long terme. Le CPAS paiera deux tiers des frais d’hôtel, et la Saint-Gilloise le reste.