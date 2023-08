Avis de recherche : une femme abandonne un nourrisson rue de la Clinique à Anderlecht

La police fédérale cherche à avoir plus d’informations concernant l’abandon d’un nourrisson ce samedi 29 juillet. “Une femme a abandonné un nourrisson dans une poussette grise à l’intérieur du salon lavoir situé rue de la Clinique à Anderlecht,” peut-on lire sur le site web de la police. “La femme est entrée dans la laverie avec une poussette et après quelques instants, elle s’est encourue en direction de la rue Brogniez. Elle était vêtue d’un sweat blanc et d’un short noir.”