Il s’agira alors de la 715e édition de la célébration de l’arbre de joie. Une fête folklorique remontant pour rappel à 1213 et à la victoire des Bruxellois sur les Louvanistes.

Ce 9 août, le hêtre sera, comme à l’accoutumée, coupé en Forêt de Soignes au petit matin par les Buumdroegers. Ce jeudi, le spécimen a été désigné, en collaboration avec les services de la Ville de Bruxelles. “C’est toujours un choix difficile”, ne cache pas le Buumdroeger Jean-Marc Godeau.

“Il doit avoir une belle couronne, être droit, pas trop large – car sinon pas évident à porter – et pas trop fin.” Selon le folkloriste, l’arbre de cette année remplit toutes les conditions. “L’arbre fait environ 25 mètres, mais on le recoupera à 13 mètres. On a aussi choisi un arbre de réserve au cas où.”

Une fois coupé mercredi prochain, le hêtre entamera alors sa joyeuse procession via Etterbeek, Schaerbeek, Saint-Josse et finalement la place Rouppe. Vers 14h, l’arbre sera présenté à la Grand-Place, avec fanfare, géants et autres joyeusetés. Et enfin, à l’issue d’une ultime procession, l’arbre devra être planté au carrefour de la rue des Sables et de la rue du Marais… avant 17h, comme l’impose la tradition.

Pour l’occasion, la Brasserie de la Senne a sorti une nouvelle bière “Saison du Meyboom”. Il s’agit d’une “une bière d’épeautre blonde de 5,2 % d’alcool”. “La Saison du Meyboom est brassée une fois par an, toujours en quantité limitée, et est disponible en fût et en bouteille”, indique la brasserie.