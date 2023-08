La police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Node) est intervenue sur la chaussée de Haecht vers 22h30 mardi soir à la suite d'une rixe, explique-t-on au parquet de Bruxelles. "Sur place, ils ont prodigué les premiers soins à un trentenaire blessé, en attendant l'intervention des services de secours".

La victime a été transférée à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Mardi soir, une zone de sécurité avait été mise en place sur les lieux afin que les actes d'enquête nécessaires puissent être effectués. Les circonstances exactes et la cause de l'agression au couteau ne sont pas encore claires, selon le parquet de Bruxelles.

D'après La Capitale, il s'agirait d'un conflit entre deux familles syriennes à la suite de deux mariages arrangés qui ont mal tourné.