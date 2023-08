Il s’agit d’un “château d’eau”, inauguré par l’association Bûûmplanters, active dans la reverdurisation de la capitale. La structure permet de récupérer de l’eau de pluie, avec une capacité de près de 1.000 litres et un système de vases communicants, rapporte BX1. L’eau servira à arroser les plantes et les arbres fruitiers du site.

Autour de l’entonnoir, une table et des bancs. “On s’est dit que c’était intéressant de trouver un moyen de rassembler les gens autour de l’élément eau, et donc on a fait une sorte de grande table qui permet de se lier autour de l’eau”, a expliqué la designeuse Charlotte Burgaud à nos confrères.