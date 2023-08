Un Laekenois contraint d’enlever la végétation de son allée sous peine d’amende : “C’est fort de café”

En cause notamment : “Les dalles de l’entrée du garage sont sales et envahies par les mauvaises herbes. De plus, la peinture des portes de garage est écaillée.” Une conclusion assortie d’un délai de trois mois pour rectifier la situation… sous peine d’une éventuelle amende à la clé.

Un Laekenois contraint d'enlever les herbes de son allée sous peine d'amende. ©Ro.Ma.

”Jamais, je n’aurais pensé recevoir ce genre de courrier. C’est fort de café”, s’étonne le pensionné, qui, outre l’objet de la missive, a été frappé par la méthode. “Quelqu’un aurait simplement pu venir pour m’en parler.”

”Des abeilles, des papillons”

En raison de la pente raide, le garage est utilisé comme atelier et aucune voiture n’y passe plus depuis belle lurette. Avec le temps, l’allée a été envahie par les “herbes folles”. Mais pour le couple, cela ne crée pas de véritable problème, au contraire. “Cela fait des années que la situation est ainsi. Cela fait de la végétation. Il y a des abeilles, des papillons… Quand on prône la verdurisation, c’est assez paradoxal ce type de courrier.”

La situation constatée dans le courrier. ©D.R.

La situation aujourd'hui. ©Ro.Ma.

La situation aujourd'hui. ©Ro.Ma.

Depuis la réception du recommandé, les mois sont passés et le Laekenois a entrepris des travaux. La porte a d’ores et déjà été repeinte, et une partie des herbes enlevée. “Mais on fait comme on peut avec la météo. Et ça repousse vite.” Des “mauvaises herbes” – comme chez d’autres riverains – il en reste, donc. D’où la crainte de se voir finalement verbalisé. “Une épée de Damoclès. Pour bien faire, il faudrait faire un nouveau dallage. Mais je suis à la retraite, et ce n’est financièrement pas si évident.”

Du côté de la Ville de Bruxelles, on invite le Laekenois à intenter un recours pour expliquer son cas, comme il y en a de nombreux chaque année. Plus largement, le cabinet du bourgmestre défend ce règlement et cette taxe sur les immeubles inoccupés ou négligés, “qui permet de lutter contre la spéculation”.