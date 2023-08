8e Brussels Games Festival : 40 stands, des centaines de jeux à tester et une nocturne : “mon bonheur, c’est de voir les gens s’amuser autour d’un jeu”

Nous rencontrons le jeune trentenaire dans son bar de Woluwe-Saint-Lambert, le Cubitus. “Mon seul superpouvoir, c’est de très bien retenir un jeu lorsque je me suis amusé.” Et puisqu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il a mis ce talent au service des autres en proposant 500 jeux dans son bar ouvert il y a un an. Mais pour le moment, son attention est braquée sur le festival. Et pour cause 4 500 personnes sont attendues pour les trois jours de festivité qui se tiendront au The Egg rue Bara à Anderlecht. 40 stands de maisons d’édition et de distributeurs seront aussi présents. Lorsqu’on lui demande pourquoi Nicolas s’est lancée cette année dans cette usine à gaz, il répond évidemment “par passion.” Déjà dans le Kot à Projet (le kot à Jeux) pendant ses études, Nicolas a tenu à en faire son métier. Et quand il ne travaille pas… il joue. Pas de favoris à ses yeux : “je peux autant jouer à des jeux simples avec des parties de deux minutes en buvant des bières que faire une partie d’un jeu qui dure 8 ou 10 heures. Il faut juste voir avec qui on joue.”

Avant premières

Au festival, fin août, il y en aura aussi pour tous les goûts et tous les types de joueurs. “Nous avons les initiés qui veulent tester les jeux avant même leur sortie.” Pour eux, les stands proposeront de tester de jeux de société qui ne sont pas encore dans le commerce. “Soit ils viennent tout juste de sortir, soit ils sont annoncés, soit ils sont encore en production donc encore inconnu.” Une “protozone” sera ouverte aussi à des plus petits auteurs qui pourront proposer leurs créations et pourquoi pas se faire repérer par une maison d’édition. “Le marché est saturé. Avec le covid beaucoup de contrats ont été signés puisque tout le monde se mettait au jeu, mais ces contrats n’ont pas encore abouti. On a des maisons d’édition qui sont bookées jusqu’en 2026.”

Pour les plus néophyte ou les curieux de découverte, les organisateurs, tous bénévoles, proposeront aussi quelque 400 jeux à tester. Des animateurs seront là pour vous aguiller dans cette jungle ludique. “On va cibler les profils évidemment. Quelqu’un qui n’a jamais trop joué, on va commencer par des classiques Colons de Catane, Carcassonne, Les aventuriers du rail, les jeux qui font l’âge d’or des jeux de société depuis les années 90.” La cible principale de Nicolas : ce sont ceux qui ne jouent pas du tout : “mon bonheur, c’est de voir les gens s’amuser autour d’un jeu. Alors quand on arrive à intéresser des personnes à cet univers…” Pour ceux qui accrochent ou qui sont déjà mordus, une nocturne est aussi organisée dans la nuit du samedi au dimanche avec près de 150 tables pour jouer jusqu’au lendemain matin. “Ceux qui tiennent jusque-là auront les croissants offerts.”

Créateur de couple

Le festival sera aussi l’occasion de tester les jeux avant un potentiel achat, “ce n’est pas le loisir le plus abordable de prime abord donc ça peut être bien de voir si ça vous plaît avant.” Certains seront d’ailleurs en vente directement tau festival. Au niveau des tendances, la mode est au jeu coopératif, autrement dit, où les joueurs ne s’affrontent pas les uns les autres. The Game ou The Mind ont relancé cette tendance. Sinon on voit aussi beaucoup de jeux qui se jouent seul. Soit des extensions de jeux connus qui adaptent leurs versions soit même des jeux conçus uniquement pour être joué seul.”

Côté public, “on a de tout : des familles des amis, etc. On estime qu’à parti de 8 ans on peut commencer à jouer a quasiment tous les jeux.” Mais avec son bar nicols voit un nouveau type de joueurs, les “dates”. “Pour un premier rendez-vous, quand on ne connaît pas la personne, le jeu de société est toujours un filet de sécurité.”

Comptez 6 euros pour accéder au festival. La réservation est préconisée. Pour les moins de 10 ans l’entrée est gratuite. Il sera évidemment possible d’acheter certains jeux sur place. Food-truck et bar seront aussi sur place.