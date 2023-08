Bientôt un nouveau “stamcafé” pour faire revivre le “Parvis 58”, la place Saint-Lambert de Laeken : “il manque un lieu de convivialité ici”

©Ro.Ma.

En septembre, la Laekenoise va ressusciter le café situé au numéro 8 de la place Saint-Lambert. “C’était déjà un café en 1913.” Mais au fil des années, avec des hauts et des bas, le lieu s’est retrouvé portes closes comme bien d’autres devantures. “On veut recréer un bruin café, un stamcafé comme on dit. Un endroit chaleureux, avec une bonne ambiance, où on peut entrer sans avoir rendez-vous avec quelqu’un et savoir qu’on va passer un bon moment.”

”Je crois dans le potentiel du quartier”

Le lieu est encore en plein chantier mais on devine déjà l’atmosphère vintage qui planera autour du comptoir : vieux mobilier authentique, carrelage d’époque acheté en seconde main… Le nom de l’établissement : Palto. “C’est une sorte de veste, mais surtout un mot qu’on retrouve dans plusieurs langues.”

En attendant l’ouverture, un “summer bar” appelé “Parvis 58” prend place les week-ends et vendredis avec les caravanes bleues, des transats, une piste de pétanque, des glaces, boissons… “La place, où il ne se passait pas grand-chose, devient une terrasse.”

Plus qu’un café, Geralda De Vos espère recréer une spirale positive dans ce quartier devenu au gré des décennies un quartier dortoir de la capitale. “Depuis quelques années, un dynamisme se met en place. Mais il manque un lieu de convivialité ici, un chouette café. Avec la maison de quartier à la Rotonde (ancienne billetterie de l’Expo 58) et le Parvis 58, on recrée une identité du quartier, en lien notamment avec l’Exposition universelle. Je crois dans le potentiel du quartier.”