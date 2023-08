Problème de propreté à la prison de Saint-Gilles: la direction "prend le problème au sérieux"

Des actions supplémentaires sont prises, mais le fait que les détenus continuent à lancer leurs déchets par la fenêtre ne facilite pas les choses.

Concernant un éventuel manque de matériel de nettoyage, la direction précise que tout est à disposition et que les prisonniers peuvent demander chaque matin l'équipement adhoc pour nettoyer leur cellule.

Les détenus de la prison de Saint-Gilles seront transférés à terme vers la nouvelle prison de Haren, comme cela s'est fait pour les prisons de Forest et Berkendael. Inaugurée à l'automne 2022, Haren compte environ 1.150 places et doit remplacer complètement les prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles