La foire du midi les pieds dans l’eau : la réussite de cette édition va se jouer “au sprint final”

©D.R.

©D.R.

Même constat un peu plus loin, une tenancière d’un petit bar nous confie “ne pas avoir fait plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’an dernier à la même période.” Pour ce type d’activité qui propose des boissons fraîches, la pluie est loin d’être un allier. C’est aussi le cas pour les attractions qui ne sont pas couvertes comme le Déca Dance. Pete est aux manettes et il se remémore son excellente saison 2022. “On a eu un temps super, c’était une année extra. Là, évidemment c’est plus compliqué comme nous n’avons pas de toit. Mais on reste dans nos frais.”

©D.R.

D’autres sont plus inquiets comme André pour qui c’est la 6e édition à son stand de Tir Nerf. “On a perdu quasi une semaine avec la météo. Bruxelles est une foire où l’emplacement est assez cher. L’électricité a augmenté, les marchandises que je fais gagner aussi. On ne peut jamais dire avant la fin mais cette année ça va se jouer un sprint final. En attendant on a déjà dû fermer une heure plus tôt plusieurs soirs pour limiter les frais. Le pire c’est quand la météo annonce des orages et qu’il ne pleut au final pas. Ça nous bouffe une soirée.”

©D.R.

”Trop chaud avec trop de soleil ce n’est pas bon non plus”

Le beau temps devrait revenir bientôt sur la foire. Nous l’apprenons d’ailleurs à Rachel. “Moi je ne regarde plus la météo le matin pour ne pas être déprimé. Évidemment, cela impacte surtout les attractions qui ne sont pas couvertes, c’est très variable et c’est difficile de dire avant la fin de la foire.” La tenancière du pénalty Euroball a bien fait d’investir dans un métier couvert juste cette année. “On est habitué, quand il fait trop chaud avec trop de soleil ce n’est pas bon, quand il pleut non plus. Pour le moment ça reste rentable.”

©D.R.

À lire aussi

Même constat chez Vandonghen, les vainqueurs de notre grand test de croustillons. Pour Fabienne, rien d’alarmant. “On vend plus de frites que de glaces c’est sûr, et c’est un peu moins bon pour le moment niveau fréquentation. Mais dès que la pluie s’arrête les gens reviennent. Trop beau et chaud, ce n’est pas bon non plus pour nous. Les gens partent à la côte. Dans tous les cas j’ai l’impression que la foire de Bruxelles devient de plus en plus populaire. On voit plus de Flamands et de Wallons qui viennent et en profite pour un petit city trip. Et les parents qui ont promis aux enfants de venir… Ils n’ont pas le choix ils vont passer.”

©D.R.

Avec anxiété ou espoir, tous les forains que nous avons rencontrés ont hâte de voir ce que leur réserve cette deuxième moitié de foire.