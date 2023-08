”Les pompières et pompiers bruxellois ont remporté des médailles dans des épreuves classiques comme le judo, le karaté, le cyclisme, le cross-country ou encore le triathlon. Mais aussi bien sûr dans des disciplines spécifiques au métier comme la compétition d’Ultimate Firefighter (médaille d’argent pour l’épreuve par équipe) ou encore la Stairrace”, a détaillé le porte-parole du Siamu Walter Derieuw. Qui juge la performance de la team bruxelloise composée de 28 hommes et femmes du feu “exceptionnel et au-delà de toute espérance. Nous sommes extrêmement fier de la manière dont nos athlètes ont représenté la Belgique, la Région et le Siamu bruxellois.”

Les pompiers bruxellois aux Jeux Mondiaux, au Canada, ont récolté 48 médailles. ©SIAMU

Meilleure preuve de l’exploit de l’équipe bruxellois : la médaille d’or obtenue dans l’épreuve “muster”. Il s’agit d’un sport spécifique aux pompiers dans lequel les athlètes exécutent diverses compétences de lutte contre l’incendie de manière rapide et précise. Il s’agit principalement d’une discipline de course à pied.

Les athlètes du Siamu seront de retour en terres bruxelloises mardi matin. Ils seront accueillis par le directeur général du Siamu, le colonel Tanguy du Bus de Warnaffe.

