Le projet avait l’objet d’une première enquête publique début 2022. En mars, la commission de concertation avait remis un avis favorable, néanmoins assorti de conditions contraignantes. Tandis que les habitants des tours du quartier du Rempart des Moines (autrement appelées 5 Blocs) avaient soumis une salve de questions aux porteurs du projet : le Logement bruxellois et la Régie foncière. Le projet avait donc été légèrement revu, de nouveau soumis à enquête publique cet été. Et a recueilli un avis favorable clair et franc à l’issue de la commission de concertation du 26 juillet dernier.

Concrètement, il s’agit désormais de construire 332 unités de logements (au lieu de 333) dont 27 studios, 88 appartements 1 chambre, 130 appartements 2 chambres, 58 appartements 3 chambres et 29 appartements 4 chambres ou plus. Le projet prévoit encore l’aménagement des plusieurs parkings pour vélos de 705 places et d’un parking souterrain de 188 places pour les voitures. Environ un tiers des logements seront de type moyen, le reste social ou à finalité sociale. Actuellement, l’ensemble des logements sont sociaux.

Parmi les autres nouveautés, que vous pourrez lire en détail dans l’avis de la commission de concertation, des terrasses collectives accessibles aux occupants de l’immeuble seront aménagées sur la toiture de l’îlot central. Du côté du pôle Rempart, plusieurs arbres seront abattus, d’autres conservés. Les arbres remarquables – l’érable situé à l’angle des rues Notre Dame du Sommeil et de la rue Rempart des Moines et les cinq ormes rue Rempart des Moines – seront eux aussi abattus “en vue de pouvoir implanter les nouveaux bâtiments à l’alignement”. D’autres arbres seront replantés.

Parmi les conditions imposées aux porteurs du projet, il s’agira de motiver, via des études, la pertinence de “la démolition des immeubles plutôt que de leur maintien, y compris pour la salle de sport”, qui sera elle aussi détruite.

À leur place, 201 logements sociaux, et 134 logements moyens.