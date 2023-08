À Bruxelles, le crack est la drogue la plus consommée par les personnes sans-abri : “il est particulièrement bien adapté aux situations de vie en rue”

Y a-t-il de nouveaux consommateurs de crack ? “On ne sait pas l’objectiver mais on voit de nouveaux publics. La consommation de cocaïne a augmenté dans la population et le crack, c’est de la cocaïne (mélangée à de l’ammoniac ou du bicarbonate de soude puis chauffée pour en faire un caillou, NdlR), il est logique de penser que la consommation de crack augmente dans nos publics”, poursuit Philippe Valkeneers. Qui met également en relation l’augmentation du nombre de personnes en rue (+18 % à Bruxelles depuis 2021) à la hausse de la consommation de drogue, le crack en particulier.

Entre 10 et 20 euros le caillou

”Le crack est particulièrement bien adapté aux situations de vie en rue car il apporte, d’après ce que nous disent les usagers, un flash rapide qui leur fait oublier tous leurs soucis. Mais le moment est très bref et incite à une reconsommation fréquente.” Lui pense que c’est l’offre qui détermine la demande. “La drogue est plus disponible qu’avant.” Ce n’est pas un secret, les sans-abri sont approchés, les dealers leur offrent d’abord des doses gratuites, puis leur proposent de revendre quelques cailloux en échange de drogue. Un caillou de crack coûte entre 10 et 20 euros. Moins cher que la cocaïne (50 euros le gramme environ) ? Pas forcément car les usagers de cracks prennent de nombreuses doses en un temps limité, “certains dépensent jusqu’à 150 euros dans une même journée, en consomment énormément pendant quelques jours puis n’en consomment plus une fois qu’ils n’ont plus d’argent”. Le crack ne crée en effet pas de dépendance physique mais une très forte dépendance psychologique, qui “donne une envie irrépressible de reconsommer.”

Tous les usagers passés par Transit ont des parcours de vie particulièrement difficiles. “Ils sont tous cabossés. Des accidents de vie, des problèmes de santé mentale, des jeunes placés très tôt en institution. On a très rarement voire jamais eu le cas d’une personne qui avait tout et a tout perdu à cause de la consommation de drogue dure. 54 % de notre public vit en rue, 74 % n’a pas de domicile fixe. Ce n’est pas la drogue qui les amène dans la rue. Ils étaient d’abord dans une situation extrêmement difficile. Et la drogue est venue se greffer dessus. Quand on a besoin d’une drogue pour survivre, c’est beaucoup plus difficile d’en sortir que lorsque l’on consomme de manière récréative.”