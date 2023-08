Deux mois après la réforme de collectes des poubelles, les communes toujours perplexes : “on réfléchit à verbaliser l’agence Bruxelles Propreté”

Des caméras braquées sur les corbeilles

À Uccle, on constate une amélioration comparée aux premières semaines difficiles de la réforme. “Dans certains endroits, le message n’est pas encore passé comme, sporadiquement, sur la chaussée d’Alsemberg ou avenue de Floréal, précise l’échevine en charge de la propreté Carine Gol Lescot (MR). Là, on a refait passer un toutes boîtes et on continue de coller les autocollants qui annoncent l’erreur sur les sacs.” Un point inquiète particulièrement la libérale. “On a vu une explosion du nombre de dépôts de sacs-poubelles dans les corbeilles publiques. Ici, c’est principalement dans les petites rues calmes et résidentielles. Certaines poubelles que nous changions tous les trois jours doivent être changées quotidiennement. Ça représente un coût humain et financier très important pour les services communaux et ça ne va pas pouvoir continuer comme ça.” Une seule solution pour la commune du sud : réorganiser ses caméras mobiles qui, jusqu’alors, n’étaient braquées que sur des bulles à verre. “On va en mettre qui fixent les corbeilles publiques.” Concernant le respect du nouveau tri, l’échevine note que les grands ménages le respectent plutôt bien mais que les personnes seules peinent à remplir leurs poubelles avec la nouvelle méthode et, donc, abandonne le tri.

Des coûts supplémentaires pour la commune, Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, en constate aussi. “La situation s’améliore, d’autant plus qu’au début, nous avions eu des erreurs dans les courriers envoyés aux habitants. On a tout de même identifié le problème des sorties de sac entre 18 et 20 h qui pause beaucoup de soucis et on a obtenu une tolérance pour qu’il n’y ait pas de verbalisation si les gens les sortent à partir de 16 h.” À noter que les verbalisations des citoyens qui ne respectent pas la réforme n’ont pas commencé mais pourraient arriver dès septembre. “Reste que dans certaines rues, les collectes ne se terminent pas. Des personnes sortent leurs sacs au bon moment mais ils ne sont pas ramassés. C’est quasi quotidien. Et les rattrapages sont à nos frais. Pour certaines voiries régionales, notamment chaussée de Gand ou avenue Josse Goffin, le nettoyage, responsabilité de l’agence Bruxelles Propreté (ABP) n’est pas fait régulièrement.” La reforme devait pourtant permettre de faciliter le nettoyage des voiries régionales. “On réfléchit à verbaliser Bruxelles Propreté puisque le travail n’est pas fait alors qu’on leur fait remonter les problèmes. À Berchem, on est demandeur de reprendre la gestion du nettoyage de ces voiries mais ça ne se fera pas sans les moyens qui vont avec. Berchem précise également qu’avec Ganshoren et Koekelberg, les communes attendent une avancée sur un potentiel recyparc pour leur bassin de population.

La piste d’une taxe

Les oublis de l'agence dans les collectes sont aussi constatés à Woluwe-Saint-Pierre. Le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés) déplore toujours le passage à une collecte de sac blanc par semaine pour certains secteurs, de même que son homologue libéral etterbeekois Vincent De Wolf, qui accuse un système trop complexe vu la taille de sa commune. À Watermael Boitsfort aussi, on note des oublis de la part de l’agence régionale, “un peu trop à mon goût”, précise l’échevine en charge de la Propreté Cathy Clerbaux (Ecolo). Cette dernière est moins sceptique sur la réforme : “ça se passe relativement bien chez nous. Encore quelques distraits qui oublient et sortent leurs sacs au mauvais moment mais on sonne aux portes pour faire les rappels.”

”Une semaine pour garder ses poubelles c’est trop, rétorque Benoît Cerexhe. Je reçois des photos de poubelles pleines de vers que les habitats doivent garder chez eux. Il faut réfléchir à des points de collecte publique. Une hypothèse déjà testée dans une vingtaine d’endroits. Mais l’agence Bruxelles Propreté assure que le tri est souvent moins respecté avec cette formule. “Nous n’avons jamais eu un conteneur déchets alimentaires en ordre avec cette méthode.”

Du côté de Schaerbeek, on a déjà verbalisé l’ABP à plusieurs reprises ces dernières années. La Cité des Ânes n’exclut pas de recommencer. Et conseille même les autres communes à ce sujet. “On voulait laisser jusqu’à septembre à l’agence. Par rapport à la catastrophique première semaine, il y a du mieux et on a trouvé des solutions pour certains points noirs comme les marchés, précise l’échevine Deborah Lorenzino (Défi). Mais on a toujours des endroits qui sont oubliés par l’ABP : avenue Paul Deschanel ou aux Chasseurs Ardennais. Je ne pense pas que les habitants font moins bien. Il y avait déjà des gens qui ne respectaient pas les heures. Mais on a des habitants qui ne peuvent physiquement pas sortir leurs poubelles avant 20h et, même quand ils y arrivent, il y a parfois des oublis de l’agence. Niveau propreté, je n’ai constaté aucune amélioration. On supplierait presque d’en revenir à l’ancien système. Le but n’est pas de déclarer la guerre à l’ABP, qui reste un partenaire. Mais s’il y a des problèmes structurels, on réfléchira à verbaliser. Plusieurs communes nous ont déjà contactés pour savoir comment nous avions fait il y a quelques années.”

Cette verbalisation se baserait sur le règlement taxe communal contre les salissures et sur un procès gagné par Schaerbeek contre l’ABP. Le jugement concluait que l’agence avait une “obligation de résultat.” Néanmoins, la méthode est fastidieuse puisqu’il faut constater le manquement sac par sac puis dresser un procès-verbal. Ensuite l’agence peut contester. Aujourd’hui toutes les taxes réclamées par Schaerbeek à l’ABP n’ont pas été perçues.

À l’agence Bruxelles Propreté, on ne nie pas qu’il puisse y avoir quelques oublis mais “c’est très marginal. Durant l’été nous avons eu quelques problèmes d’effectif fin juin début juillet nous obligeant à laisser de côté une collecte de sacs verts. Mais à part ça, si un oubli est signalé, il est enregistré et envoyé aux équipes.” La reforme fera l’objet d’une évaluation vers octobre 2023, une fois que l’agence aura récolté toutes les demandes des 19 communes. Des ajustements à la marge pourraient alors avoir lieu.