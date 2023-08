”Cette année, la commune lance un nouveau module gratuit de formation, d’accompagnement et d’outillage dispensé par des coachs qualifiés pour un public 100 % féminin.”

À lire aussi

La formation, en collaboration avec Lead Belgium, se tiendra du 19 septembre au 26 octobre, pendant donc six semaines. Au programme : “différents types d’ateliers tels que des workshops (business canevas, communication, conciliation vie professionnelle-vie privée, etc.), des "inspiration talks", des sessions de networking ainsi que des séances individuelles de coaching durant lesquelles elles pourront développer leurs compétences et partager leurs expériences.”

”Cette formation s’adresse en priorité aux femmes, ayant un projet entrepreneurial ou l’envie d’entreprendre et disposant d’un ancrage local (résidente, commerçante ou future commerçante établie à Etterbeek, personne souhaitant développer un projet entrepreneurial en lien avec la commune, etc.). Elle sera donnée exclusivement en français, avec la possibilité toutefois d’accéder aux supports pédagogiques en néerlandais sur demande.”

À lire aussi

Le nombre de places est limité à 20. “Une attention particulière sera portée aux candidatures de femmes issues de la diversité ou en situation de précarité.”

Inscriptions via ce lien.