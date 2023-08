”Vous y trouverez de nombreuses spécialités locales savons, lavande, macarons, fougasses, biscuits, miel, olives et tapenades, saucissons et fromages, mais aussi des produits Corses, de la poterie, des nappes, des santons, des bijoux et bien d’autres surprises”, indique la commune.

Le village provençal itinérant fait au total escale dans une vingtaine de localités belge, entre avril et septembre.