Bûûmdroeger depuis un demi-siècle ou jeune recrue, le Meyboom entre tradition et renouvellement : “Il faut une relève, c’est sûr” (PHOTOS ET VIDEO)

De bon matin, dès 6h, les Bûûmdroegers se sont, comme à l’accoutumée, donné rendez-vous au café Le Chaplin pour la traditionnelle omelette au lard avant de partir dans le bois de la Cambre couper le hêtre destiné à être la star de la journée. Un spécimen soigneusement choisi quelques jours auparavant. “Un beau cette année, un gros.”

À lire aussi

Après quelques coups de tronçonneuse, le tronc est parti en camion. Etterbeek, Saint-Josse, Schaerbeek, place Rouppe… la joyeuse procession de l’”arbre de joie” avait pour point d’orgue la Grand-Place de Bruxelles où une foule attendait sa venue.

Poepedroegers (porteurs de géants), Gardevils (protecteurs, de bleu vêtus), fanfare, cortège, bars… c’est dans la zwanze que l’arbre a finalement été planté, comme le veut la tradition, dans le quartier des Bas-Fonds avant 17h.

De père en fils

Parmi les porteurs de l’arbre, un constat : rares sont ceux qui comptabilisent moins de cinquante printemps. “La moyenne d’âge doit tourner autour des 60 ans”, estime raisonnablement un des organisateurs. Le sujet revient épisodiquement dans les conversations. Certains s’inquiètent du grisonnement, d’autres au contraire relativisent.

”Il faut une relève, c’est sûr”, nous glisse Stéphane, “Bûûm”. “On s’est rendu compte de la moyenne d’âge au moment du covid, quand plusieurs personnes n’ont pas pu venir à cause des risques”, nous raconte un autre porteur.

Gaëtan, 33 ans, fait partie des jeunes recrues. “C’est un rêve d’enfant”, ne cache pas cet ancien Berchemois, actuellement à Marche-en-Famenne. “Si on n’a plus de jeunes, la tradition se perdra. Je vais déjà essayer de recruter mon meilleur ami l’an prochain.”

Gaëtan, 33 ans, fait partie des jeunes recrues ©JC Guillaume

Dans la foule d’hommes présents de bon matin dans le bois, un seul enfant. Erwann, 10 ans, et déjà 10 Meyboom à son actif. “Peut-être qu’un jour c’est moi qui en compterais le plus”, sourit le Vilvordien sous le regard amusé de son père Jean-Marc. Originaire du Hainaut, ce gille bruxellisé est devenu un pilier de l’organisation au fil des années. “D’habitude, je m’occupe de l’organisation dans le quartier. Mais cette année justement, j’ai voulu venir dans les bois pour montrer à mon fils la coupe.”

Jean-Marc et son fils Erwann. ©Ro.Ma.

La transmission de père en fils, c’est aussi comme ça que Kevin, 32 ans, est tombé dans la marmite du folklore bruxellois. “Mon père est Bûûm, mon grand-père aussi”, raconte l’Everois, parmi les plus jeunes de la compagnie. Idem pour Axel, qui vient de débuter son “stage de Bûûm”. “Je suis si fier que mon fils le fasse”, raconte Stéphane, son père, habitant Ninove. “Il faut rajeunir le groupe.”

Axel et son père Stéphane. ©JC Guillaume

”On doit même refuser des candidatures”

Mais devenir Bûûm, cela ne s’improvise pas. Stage, évaluation : la procédure est ritualisée et longue. Trop longue ? Pas aux yeux de Jan Brusten. Pour le président des Compagnons de Saint-Laurent, confrérie chapeautant les festivités, cette initiation permet justement d’assurer une stabilité. “On ne veut pas de membres qui viennent une fois et qu’on ne revoit plus jamais.” Selon le Jettois, il n’y a absolument pas péril en la demeure du Meyboom malgré l’âge grandissant de certains membres. Au contraire. “On est assez nombreux et on doit même refuser des candidatures.”

Une ouverture s’est, ces deux dernières décennies, déjà opérée au niveau géographique. “Autrefois, la fête était réservée aux habitants des Bas-Fonds. Un habitant des Marolles par exemple pouvait venir en spectateur… mais pas toucher l’arbre.”

Jan Brusten, président des Compagnons de Saint-Laurent. ©Ro.Ma.

Désormais, les habitants des Bas-Fonds ne sont guère nombreux parmi les porteurs. On y retrouve des Schaerbeekois, Everois, Etterbeekois… L’échevin Fabian Maingain (Défi), Bûûm depuis cinq ans, constate un renouvellement et l’applaudit. “Le processus a été lancé et est salutaire”, commente le Bruxellois, pour qui “l’enjeu est de faire encore davantage connaître la tradition”.

Souvent pointée du doigt, la place des femmes, toujours exclues du portage de l’arbre, évolue elle aussi, nous dit-on. Avec l’intégration depuis peu de femmes au sein des Compagnons de Saint-Laurent et la création du groupe des Bûûmettes. Chez les Poepedroegers et les Gardevils en revanche, davantage de jeunes et bien plus de femmes.

À lire aussi

Vétérans ou néophytes, porteurs d’arbre ou de géants, une certitude transcendait les profils ce mercredi : les festivités du Meyboom ont encore de beaux jours à l’horizon bruxellois. “Cela fait plus 700 ans qu’on le fait. Je ne vois pas pourquoi ça s’arrêterait”, commente Kevin, comme l’évidence même.