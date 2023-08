Il y aura bien un McDonald’s à Tervuren, la chaîne de fast-food a obtenu son permis d’environnement au 2e essai

Le dossier avait fait l’objet de tensions au sein de la majorité communale (N-VA, CD&V, Groen), pilotée par le bourgmestre N-VA Marc Charlier. Finalement, N-VA et CD&V ont donné leur accord au projet au grand dam de Groen, qui gère le dossier par la voie de son échevin Bram Peeters : “je trouve cela difficile car ce dossier relève de mes compétences et j’ai été court-circuité par mes collègues”. Les riverains opposés au projet s’étonnent du changement de point de vue du CD&V et envisagent “d’autres poursuites judiciaires”. Le projet peut en effet faire l’objet d’un recours devant la députation permanente du Brabant flamand.

De son côté, l’échevin de l’Économie locale Jan Trappeniers (CD&V) a balayé les critiques. “Nous examinons ce dossier en toute objectivité. Il est vrai que nous avons défini sur la N3 des zones où l’expansion est possible, comme ce fut le cas, par exemple, avec l’arrivée du Lidl. Les entreprises qui soumettent une candidature doivent remplir nos conditions prédéterminées et ce fut le cas avec cette candidature”, a-t-il déclaré au Nieuwsblad.