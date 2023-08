La nouvelle rivière du parc Brugmann à Uccle a fait ses preuves

Les promeneurs habitués du parc Brugmann à Uccle auront déjà remarqué. Depuis quelques mois, une rivière a fait son apparition dans le parc. La commune a profité des travaux de l’avenue Bourgmestre Jean Herinckx pour renvoyer une partie des eaux de pluie vers le parc et créer ce cours d’eau. L’eau ne part donc plus vers les égouts et l’aménagement permet de limiter le risque d’inondation.