La tomate en fête à la ferme No Pilifs : plus de 1500 variétés présentées au Brussels Tomato Festival

L’événement avait connu un grand succès l’année passée. Le Brussels Tomato Festival fait son retour le week-end des 26 et 27 août à la ferme No PIlifs de Neder-Over-Heembeek. Durant deux jours, curieux et passionnés iront à la rencontre de collectionneurs passionnés et découvriront des centaines de variétés anciennes de tomates et de légumes anciens. “Artisans du goût, collectionneurs, amateurs avertis, gastronomes vous présenteront leurs produits réalisés dans le respect et l’amour de la terre”, détaille la ferme No Pilifs.