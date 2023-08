Un jeune homme de 17 ans décède après une collision avec un train à Ganshoren

Ce dimanche vers 15 h un incident s’est produit au passage à niveau de la rue Vanderveken à Ganshoren. La circulation des trains entre Jette et Ternat a dû être interrompue pendant quelques heures. Nos confrères de Het Laatste Nieuws apprennent que cette interruption de trafic est due à un incident tragique. Un jeune de 17 ans a été happé par un train. “Les services de police ont été appelés à 14 h 50 pour une personne qui a été happée par un train en provenance de Bruxelles-Nord et qui se rendait à Gand”, indique le procureur Stefan Vandevelde à nos confrères. Sur place le médecin n’a pu que constater le décès. Selon des témoins dont les propos sont rapportés par HLN, les barrières du passage à niveau étaient bien baissées et la victime était sous influence. L’analyse des images des caméras de surveillance est en cours.