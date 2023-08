Des éléphants géants sur la Grand-Place, l’hôtel de ville de Bruxelles drapé de fleurs jusqu’à dimanche

Chaque année, la Grand-Place de Bruxelles fait la fête aux fleurs. À tour de rôle : le tapis de fleurs et l’événement Flower Time. C’est au second de prendre place dans l’hôtel de ville cette année. Afin d’attirer les touristes et curieux vers l’événement, les organisateurs ont installé neuf éléphants de bois sur les pavés de la Grand-Place dont un haut de 7 mètres et lourd d’une demi-tonne.