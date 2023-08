Avez-vous vu Anthony Dore, disparu hier à Woluwe-Saint-Pierre ?

Hier jeudi 10, entre 13h30 et 20h30, Anthony Dore (43 ans) a quitté le centre Notre Dame situé avenue des Franciscains à Woluwe-Saint-Pierre. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Anthony est de nationalité française. Il mesure environ 1,80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux rasés, a une dentition incomplète et porte des lunettes. Il s’exprime difficilement.