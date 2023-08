Faute de locataires, le centre d’entreprises M-Village, à Schaerbeek, est contraint de fermer ses portes

Pionnier en matière de coworking, le centre d’entreprises M-Village fermera ses portes à la fin de l’année, contraint et forcé. Créé en 2001 et installé dans l’ancien siège de Belgacom, ce centre d’entreprises mi-public mi-privé “n’est plus assez concurrentiel et n’attire plus assez d’hébergés”, regrette la présidente du M-Village et échevine schaerbeekoise de l’Économie Lorraine de Fierlant. De même “une rénovation complète et profonde est indispensable pour respecter les normes environnementales actuelles”.