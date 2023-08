Grande opération nettoyage avenue de la Toison d’Or : “une heure après notre passage, ça redevient sale comme avant” (PHOTOS)

©JC Guillaume

Un tronçon pas toujours facile à entretenir. “Il y a les commerces qui ne respectent pas toujours les heures de sortie de leurs sacs-poubelles ou qui laissent leurs conteneurs en rue. Ça invite les gens à s’en servir et donc à salir. La crasse amène la crasse comme toujours,” déplore Youcef Soussi, agent de nettoyage.

©M.D.

Son collègue Habib poursuit : “ce n’est pas compliqué, une heure après notre passage, ça redevient sale comme avant. On a aussi une problématique avec des personnes SDF sur cet axe. On ne sait rien faire pour ça quand on doit nettoyer.”

©JC Guillaume

”Du courage politique”

La solution pour les deux hommes ? Éduquer la population mais aussi passer plus rapidement aux sanctions. “Quand on signale un problème ça peut mettre deux semaines avant de se régler, reprend Youcef. Personne ne veut passer pour le méchant. Surtout pas les élus locaux auprès de leurs habitants. Il va falloir du courage politique si on veut une ville propre.”

Se pose également la question des moyens. “En temps normal, on est à trois pour faire l’avenue Louise entre Stéphanie et Louise puis cette avenue entre Louise et Porte de Namur. On a une demi-journée pour le faire… Évidemment on doit faire des choix.”

Samuel, en charge du nettoyage haute pression le constate aussi. “On a que quatre camions équipés dont deux pour le graffiti, 300 000 euros chacun. Ici (avenue de la Toison d’Or, NdlR) on passe environ une fois par mois mais, par exemple, à la gare du Midi c’est quasi quotidien. Et il y a aussi les interventions non programmées. Il y a quelques jours, en bas du Lambermont quelqu’un a recouvert tout le mobilier urbain d’huile de vidange.”

©M.D.

Equipé d’une chaudière pour chauffer l’eau et nettoyer les graisses ou les hydrocarbures et de deux citernes de 1000 litres remplies d’un mélange d’eau, d’antibactérien et d’arôme citron, le camion est alors mobilisé. Pour l’opération de ce jeudi, les 2 000 litres d’eau vont y passer.

Coopération nécessaire mais énergivore

Côté sanctions, les agents constatateurs de la commune d’Ixelles étaient de la partie ce matin. Ce type d’opération conjointe n’est toutefois pas légion et les infractions sont parfois compliquées à observer et à sanctionner. D’autant plus sur des axes régionaux où les compétences sont souvent divisées. À Bruxelles Propreté, on ne peut pas sanctionner les commerces, prérogative de Bruxelles Environnement. L’ABP constate l’infraction d’un commerce mais c’est BE qui verbalise… De plus, l’enlèvement des déchets étant libéralisé, Bruxelles Propreté n’est pas le seul opérateur auprès des commerçants. “En nettoyant, c’est difficile de dire à un commerce que sont contrat n’est pas bon ou pas respecter quand il s’agit d’un autre opérateur.”

©JC Guillaume

Au rythme du karcher et de la balayeuse qui diffusent leur parfum citronné, d’autres problématiques apparaissent. “Les blocs de fleurs, par exemple, le long de l’avenue ne sont pas adaptés au passage de la balayeuse. C’est aussi un repaire de rats,” explique Habib. D’ailleurs, une dizaine de petits cadavres d’animaux retrouvés lessivés par le nettoyage jonchaient le trottoir. Et ce que dénonçaient les agents n’a pas tardé à se produire. Il n’aura pas fallu attendre plus d’une minute après le passage de la balayeuse sur la piste cyclable pour qu’une canette soit balancée par un trottinettiste.

©M.D.

©M.D.

©M.D.

Un espace public réfléchi pour le nettoyage

À Bruxelles Propreté, on est convaincu que la solution passerait par plus de coordination entre la police, les communes, et l’agence. “Ce type d’opération n’est pas systématique et demande beaucoup de moyens et d’anticipation.” Dans le programme Clean Brussels, des agents de liaison avec les acteurs de la propreté d’un secteur doivent être mis en place. L’agence tient aussi à alerter les pouvoirs publics sur l’aménagement du territoire. “L’avenue va bientôt être rénovée, il faut penser à la spécificité de nos métiers. Pour le moment, nos collecteurs doivent traverser la piste cyclable et enjamber des blocs de béton, poubelles à la main. Il y a quelques mois, on a eu un agent percuté par un cycliste ici. Il est toujours en arrêt.”

Samuel développe un autre point concret. “Pour le graffiti par exemple, le béton est une très mauvaise idée, c’est poreux ça absorbe mieux la peinture et c’est un enfer à rattraper.”

Brigade Herscham : “On ne prend pas les personnes à la rue en traître”

Dans le secteur de la Porte de Namur, on trouvait aussi ce jeudi matin deux agents de la brigade Herscham : Chris et Patrick. Ils préparent l’opération de Bruxelles Propreté depuis une semaine. “Sur ce secteur, on a 13 ou 14 personnes à la rue en ce moment. Le but de notre unité n’est pas de les prendre en traître. On tisse un lien de confiance, on leur explique qu’une opération de nettoyage va avoir lieu pour qu’elles puissent préparer leurs affaires. Dans 99.99 % des cas, cela se passe bien. Quand on nous voit retirer une tente, ça paraît toujours violent, mais cela fait sûrement une semaine que l’on a prévenu, que l’on a laissé des mots… donc c’est abandonné. Ce qui est laissé sur place est embarqué. On n’a pas le temps de discuter quand les agents de la propreté interviennent.” Chaque semaine, la brigade à un brief avec les agents de la propreté de la ville de Bruxelles. “On a 80 points chauds identifiés, chaque semaine ils passent en nettoyer 10 ou 15. Donc on regarde leur planning et on va prévenir les personnes qui sont à la rue dans ce secteur.”

©M.D.

”Unique en Belgique”, cette brigade composée de cinq agents est officiellement rattachée à la zone de police Bruxelles Ixelles. Mais ses missions dépassent la zone. Pendant les permanences hebdomadaires, les agents reçoivent des personnes de toute la région, voire d’autres provinces. “Notre objectif, c’est de redonner des papiers aux personnes à la rue. En Belgique, sans papiers, on ne sait rien faire. C’est la porte d’entrée pour un logement, un travail… Quand les personnes sont étrangères, on a des accords avec les ambassades pour que les passeports soient gratuits pour les personnes à la rue. Si vous êtes européens par exemple, ce simple passeport vous donne le droit de travailler ici. Cela représente beaucoup de personnes à la rue. Ici, sur l’avenue, près 80 % des sans-abri sont des Polonais. Une fois qu’ils ont leur passeport, on le garde au commissariat pour éviter qu’il se le fasse voler en rue et on leur donne une copie pour leur démarche.”

Les deux agents constatent une augmentation de personnes se retrouvant à la rue, plus de 7 000 au dernier recensement, “sûrement 8 000 aujourd’hui.” Pour Chris, ce n’est pas près de s’arranger avec les factures d’énergie.