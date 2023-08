Le Sablon Music Festival revient à Bruxelles ce week-end, après quatre ans d'absence : voici le programme

Après trois ans d'inactivité, due au Covid-19 et à un manque de moyens en 2022, le festival revient cette année sur la mythique place du Sablon à Bruxelles. Né il y a 30 ans, sous l'appellation des "Fêtes du Sablon", l'évènement avait pour but d'animer les rues désertées du quartier lors du week-end du 15 août, au travers de spectacles, d'un marché artisanal ou encore de concerts de musique jazz et créole.

Si entre-temps, les Fêtes du Sablon sont devenues le "Sablon Music Festival", la volonté des organisateurs reste de préserver l'esprit familial et le caractère intimiste de l'évènement. Sa programmation est toutefois plus variée aujourd'hui, avec une succession d'artistes d'anciennes générations et de jeunes groupes prometteurs, le festival mettant un point d'honneur à ouvrir sa scène à de nouveaux groupes belges en pleine expansion.

Avec un programme entièrement dédié au rock, la soirée du vendredi démarrera avec le groupe bruxellois Behind the Pines, et se poursuivra avec l'harmoniscite Greg Zlap, qui a notamment joué pour Johnny Hallyday. Atomic plays Blondie, Marka et Comba Canne à Sucre rythmeront quant à eux la journée de samedi, tandis que la scène accueillera le groupe de jazz manouche bruxellois Gamme des Tavernes pour le dernier jour du festival.

Une quinzaine d'échoppes réunissant des restaurateurs du quartier proposant une cuisine du monde permettront également au public de se sustenter au cours du week-end.