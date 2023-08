Summer Pop s’installe dans le quartier des Marolles, dès aujourd'hui

Les Marolles en fête dès ce vendredi après-midi et tout le week-end, avec Summer Pop. Cet événement propose des initiations sportives, de la danse, des animations culturelles, des activités pour enfants, des ateliers créatifs et participatifs, des grimages, des concerts, des spectacles aux habitants du quartier. “Inspiré des fêtes de village, Summer Pop a déployé ses petites caravanes colorées dans les quartiers nord et Versailles et prend maintenant la direction des Marolles”, explique la Ville de Bruxelles.