Dia est d’origine mauritanienne. Il est de corpulence normale, mesure environ 1m70 et a de courts cheveux grisonnants. Au moment de sa disparition, il portait une veste en jeans bleu.

L’avis précise également que cette personne peut paraître confuse.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ? Vous pouvez joindre la police via son formulaire en ligne ou via le numéro gratuit 0800/30 300.