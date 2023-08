Koi a été invité avec Anna Laganovska pour devenir curateur d’un projet artistique. À l’initiative, on retrouve les trois communes qui se partagent le territoire du quartier : Machelen, Vilvorde et Bruxelles-ville (Haren). Un appel a été lancé aux artistes ou groupes d’artistes : Border Buda.

Le but est d’en sélectionner cinq puis de les accompagner avec des historiens et d’autres intervenants du monde artistique pour qu’ils puissent s’approprier l’âme du site. Ensuite ils y proposeront des œuvres dans l’espace public. “On va axer sur la question du temps et de la vitesse. Il y a beaucoup de vitesses différentes ici avec le viaduc de Vilvorde, le chemin de fer, les vélos, et les bâtiments qui semblent figés dans de temps. “

Les artistes seront donc accompagnés et recevront 4 000 euros pour leur projet. “On veut aussi construire un vrai collectif autour de ce projet Border Buda. Mais aussi diversifier les arts : ne pas avoir 'seulement' des sculptures. On pense a des performances de la vidéo du son… tout cela se verra avec les artistes.”

Les œuvres du collectif en devenir seront temporaires mais trois œuvres permanentes devraient aussi s’installer dans le quartier.

Les noms des artistes sélectionnés seront dévoilés en octobre. Les volontaires ont jusqu’au 17 septembre pour s’inscrire.