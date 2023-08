La ferme Pie Konijn, à Berchem-Sainte-Agathe, va être rénovée : elle accueillera des animaux

”Le projet se veut collaboratif, établi en concertation avec la commune, et sera ouvert aux habitants du quartier, à tous les Berchemois, aux écoles, aux associations locales et à tous ceux qui souhaitent profiter d’un petit coin de verdure au cœur de la ville”, précise le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, à la manœuvre. Quant aux animaux, “ils apporteront une touche de vie au site et contribueront à sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité et à mener des activités pédagogiques”.

La ferme Pie Konijn à Berchem-Sainte-Agathe. ©DR