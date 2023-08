Réforme des maisons de repos : le secteur privé attaque l’ordonnance bruxelloise devant la Cour constitutionnelle

Pour rééquilibrer la proportion vers davantage de lits publics ou non lucratifs, la nouvelle ordonnance initiée par le ministre en charge de l’Action social et de la Santé Alain Maron (Ecolo), prévoit que chaque année, les maisons de repos privées perdent leur agrément pour la moitié de leurs lits inoccupés (avec une tolérance de 5 %). Le but est d’arriver à minimum 50 % de lits publics ou non-marchands sur la région, rappelle nos confrères de l’Echo. L’objectif est de lutter contre la “marchandisation des soins,” selon le ministre.

Cette mesure inquiète le secteur privé qui accuse “une expropriation pure et simple”. L’Echo relève alors que fin juillet, le secteur privé (Aedifica, Cofinimmo et Care Property Invest, Care-Ion et la fédération sectorielle Femarbel) a décidé d’attaquer l’ordonnance devant la Cour constitutionnelle.

.Selon les calculs de la fédération sectorielle Femarbel rapportés par l’Echo, environ 30 % du secteur” s’effondrera”. 3 500 lits sont menacés de disparition