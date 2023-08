Le fabricant de bonbons Joris, menacé de fermeture à cause de nuisances sonores

Interrogé par nos confrères de Het Nieuwsblad qui révèlent l’information, Diederik Van den Driessche, quatrième génération de la confiserie Joris, explique que son usine ne dépasse pas les 40 décibels et produit de 6 h à 17h. “Depuis 1938 et nous n’avons jamais eu de plainte.” Mais depuis 1938, les choses ont changé. Une menuiserie voisine a été transformée en logements. Pas de souci avec les premiers propriétaires pendant 15 ans mais lors du confinement, alors que la production était à l’arrêt, l’appartement a été vendu.

”Il s’agit d’une situation kafkaïenne où une entreprise avec près de 100 ans d’expérience est soudainement menacée dans sa survie par la plainte d’un voisin. J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent,” déplore le confiseur auprès de nos confrères.

De son côté, le voisin qui a déposé plainte auprès de Bruxelles Environnement assure dans les colonnes de Het Nieuwsblad ne pas vouloir faire fermer la fabrique. “Nous voulons simplement une solution aux nuisances sonores […] Depuis que cette autorité bruxelloise a confirmé les nuisances sonores de son usine en octobre 2021 et qu’elle lui a envoyé une mise en demeure, Monsieur Van den Driessche a fermé les yeux. […] À partir de 6 heures du matin, le bruit de l’usine commence à côté de la maison. Certains sons ressemblent à quelqu’un glissant une barre de métal contre un radiateur. À d’autres moments, on a l’impression d’être dans la cabine d’un avion.”

Les travaux d’isolation seraient “techniques et coûteux. Et il n’est pas certain qu’une telle isolation résoudra les problèmes de bruit,” rétorque la fabrique.