“Un moment de répit” pour la forêt de Soignes, mais “passer d’une météo extrême à l’autre ce n’est pas bon”

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’été 2023 est bien plus humide. À la mi-août nous cumulons plusieurs semaines de pluie. “C’est un répit pour la forêt évidemment surtout quand il y a de la petite pluie et pas de grosses averses soudaines. Ces dernières, à cause de leur intensité, ne s’infiltrent pas dans le sol, précise le naturaliste. D’ailleurs, les nappes phréatiques remontent mais sont encore en dessous de leur niveau habituel.”

Ces pluies sont loin de sauver la Foret. La sécheresse de l’été dernier (et des dernières années sauf 2021) combinée aux très faibles pluies d’avril, mai, et juin a laissé des traces. Les cimes dégarnies de leurs feuilles en sont la preuve, “et quand les canaux qui apportent la sève se rebouchent, ils ne se rouvrent plus jamais.”

”On l’a échappé belle”

La grande peur de Tristan Roberti, c’était les vents forts habituels en décembre et janvier qui auraient pu déraciner beaucoup de spécimens. “Nous n’en avons pas eu l’hiver dernier et heureusement. On l’a échappé belle,” souffle soulagé l’élu Ecolo. Toutefois, depuis quelques années, les vents arrivent maintenant en juillet. “Les arbres ont encore plus de prise au vent avec leur feuille.” Ajoutez à cela des sols “durs comme du béton” avec les épisodes secs et des pluies qui au lieu de s’infiltrer creuse le sol, on se retrouve avec des arbres qui chutent. C’est le cas de certains pommiers de la réserve ou de l’arbre qui est tombé sur des véhicules il y a quelques jours à Boitsfort. “Pour ce dernier, il n’y avait aucun signe annonciateur d’une quelconque faiblesse.”

”Entre gros guillemets, on a quand même de la chance avec cette pluie. Regardez le reste de l’Europe. Cette année on est sauvé mais que se passera-t-il les prochaines années ? Il faut continuer de sensibiliser à la gestion de l’eau et de ces espaces en milieux urbains”.

Des conséquences sur tout l’écosystème

Cette année, vous avez nettement moins de chance de voir des papillons. Sans eau au printemps, pas d’hostie, donc pas de chenille et encore moins de papillon. Les moustiques aussi se font plus rares. Autant de nourriture en moins pour les oiseaux. Certaines hirondelles ont manqué leurs nichées à cause de cela. Idem pour les batraciens, “on n’en voit très peu cette année.” Limaces et escargots ont aussi souffert de la chaleur du printemps, retirant ainsi le pain de la bouche des hérissons. À l’inverse, cette fois à cause de la pluie ininterrompue de ces dernières semaines, les nichées de faucon hobereau ou de bondrée apivore sont tout simplement mortes.

Et sur du plus long terme c’est tout l’écosystème qui chancelle. Moins d’oiseaux, ce sont moins de graines disséminées. Moins d’insectes, ce sont moins de fleurs fécondées et moins de graines. “On a des hêtres remplis de fruits mais qui sont vides de graines. Seuls les OGM n’ont pas besoin d’insectes,” s’amuse Mario, mais seulement à moitié.

Les deux hommes rappellent qu’un mois de juillet pluvieux est en réalité assez logique en Belgique. Toutefois “passer d’une météo extrême à l’autre ce n’est pas bon, surtout sur des périodes aussi longues. Et la pluie n’efface pas les sécheresses des années précédentes. Il y a des dégâts irréversibles que nous verrons peut-être dans quelques années. C’est toute la difficulté de gérer ces espaces. Il faut particulièrement anticiper.”

C’est d’ailleurs l’objectif du plan de gestion de la forêt de Bruxelles Environnement qui teste différentes méthodes de gestion et différentes essences d’arbres pour faire survivre le poumon vert de Bruxelles. On dit souvent que l’on se base sur le climat bourguignon comme référence pour ses tests… plusieurs centaines de kilomètres plus au sud. “Il n’est même plus si rare de voir des palmiers ou des bananiers s’épanouir à Bruxelles.”