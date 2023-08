5 000 médicaments saisis en moins d’un mois par la zone de police Bruxelles Nord

”En ce qui concerne les médicaments, il s’agit plus précisément de 3 017 pilules de Lyrica et 1 260 pilules de Rivotril. On ne peut que constater que de nombreuses personnes arrêtées sont en possession de ces médicaments.” Ces deux médicaments, disponibles uniquement sur ordonnance, “sont connus pour avoir un effet addictif et désinhibant, pouvant ainsi influencer négativement le comportement de certaines personnes lorsqu’ils sont pris de manière non médicalement encadrée.” Leur vente constitue un délit punissable par la loi.

Une Task Force contre les vols et la vente de stupéfiants

Une Task Force a temporairement été mise en place avec le parquet de Bruxelles pour renforcer la lutte contre les phénomènes de vols avec violence et de vente de stupéfiant. En plus des saisies, “les policiers ont intercepté quatre auteurs en flagrant délit de vols avec violences. Des receleurs ont également été arrêtés par les forces de l’ordre. Au total, 80 arrestations ont été effectuées dont 58 pour vente ou détention illégale de stupéfiants ou médicaments. 25 d’entre eux ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. 11 dossiers sont en instruction et 6 mandats d’arrêt ont été délivrés. Cinq personnes ont reçu une citation directe devant le tribunal correctionnel. Sept enquêtes sont en cours.”