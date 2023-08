Le sport va faire son cirque au stade Fallon

Dynamifête réinvestit le stade Fallon, à Woluwe-Saint-Lambert, le dimanche 2 août de 10h30 à 18h, sur le thème Le sport fait son cirque. Au menu : de multiples démonstrations et initiations circassiennes telles que la balle d’équilibre, le funambulisme, des jonglages, etc. Et une quinzaine de disciplines sportives : arts martiaux, athlétisme, baseball, basket, danse, escalade, escrime, football, gymnastique, hockey, crosse, padel, pétanque, quadball, rugby, tennis, volley.