Les hôtels n’ont pas encore retrouvé leurs chiffres d’avant covid : voici les nationalités qui fréquentent le plus les établissements bruxellois

”On a été un des secteurs les plus impactés de tout le pays”, rappelle Rodolphe Van Weyenbergh de la Brussels Hotels Association (BHA). “Malgré la fin de la crise, on a continué à sentir l’impact, car nous sommes fort dépendants du tourisme et de la clientèle internationale.”

À la lecture des données, on constate que ce sont les déplacements professionnels qui ont été les plus impactés. En particulier les nuitées liées à des congrès, séminaires et conférences. D’où l’appel de la fédération hôtelière à concrétiser le projet Neo et son centre de congrès sur le plateau du Heysel. Un appel qui va de pair la prise en main de la gare Bruxelles-Midi, dont l’état est “indigne de son statut de gare internationale”.

Bon mois de juillet

Cet été, “les signaux incitent à l’optimisme”. En juillet, le taux d’occupation moyen était de 68,7 %. Une augmentation de 1,5 point par rapport à l’an dernier.

Mais à l’horizon, “beaucoup d’incertitudes” notamment liées à la crise énergétique et au retour des froides saisons. “Les signaux sont maintenant encourageants, mais on reste prudent. On se fixe comme objectif les chiffres de 2019. Il reste un potentiel de progression.”

Les hôtels concentrés dans quelques quartiers

Derrière ces chiffres régionaux se cache bien sûr une grande disparité locale. La très grande majorité des hôtels se trouvent dans le centre-ville, à savoir Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles et Saint-Josse. Plusieurs grands pôles sont identifiés : les gares Central, Midi, Nord, le quartier européen, le quartier Louise, ainsi que l’aéroport.

Et quid de l’impact des plateformes de logements de type Airbnb sur les résultats des hôtels ? “Bien sûr, cela a un impact. Le problème, ce sont les logements illégaux et leur concurrence déloyale. On estime à 5.000 le nombre d’hébergements illégaux.”

Les Américains très présents, les Asiatiques peu nombreux

Les visiteurs étrangers les plus représentés sont, sans surprise, les Français, avec un total de 781.900 nuitées en 2022. Viennent ensuite les Allemands (423.085 nuitées) et les Espagnols (375.055).

Les Américains sont aussi étonnamment nombreux dans les hôtels bruxellois : 341.884 nuitées en 2022. “Bruxelles en tant que siège de nombreuses entreprises et institutions occupe une place importante sur le marché”, analyse Rodolphe Van Weyenbergh. Selon Visit Brussels, l’afflux d’États-Uniens est aussi à mettre en relation avec le cours du dollar, “très fort en ce moment et donc avantageux”.

Les touristes asiatiques sont quant à eux très peu à dormir dans la capitale. Seulement 25.686 nuitées chinoises, 21.449 japonaises et 32.073 indiennes. “On n’a jamais eu une grande masse de touristes asiatiques”, reconnaît Visit Brussels.

Le focus reste d’ailleurs sur les pays limitrophes, et pas ces touristes venus d’autres continents. Ce printemps par exemple, les campagnes ont ciblé en particulier la France, l’Italie et l’Espagne. “Et cela s’est traduit en visites concrètes”, se félicite l’agence. Ce printemps, les réservations aériennes ont augmenté de 9 % pour l’Espagne, et de 18 % pour l’Italie.